«Учительницу года» посадили в тюрьму за секс с 17-летним подростком

44-летнюю учительницу физкультуры из США посадили на три месяца за секс с 17-летним

В США обладательницу звания «Учительница года 2014-2015» посадили в тюрьму на три месяца за совращение ученика 13 лет назад. Об этом сообщает Arkansas Democrat-Gazette.

44-летнюю Лию Куин, учительницу физкультуры из города Джентри, штат Арканзас, арестовали в сентябре 2022 года. Ее обвинили в сексуальных отношениях с одним из подопечных, причем преступление было совершено летом 2010 года. По данным следствия, Куин занималась сексом с 17-леним подростком в своем кабинете, в школьной душевой и у себя дома. Рассказ пострадавшего подтвердили под присягой его родители, а также коллеги женщины. Бывший супруг педагога заявил, что однажды застал Куин в постели с учеником у них дома.

В среду, 12 июля, стало известно, что женщина признала себя виновной. Суд приговорил ее к 58 дням тюремного заключения и шести годам условного срока, во время которого она будет находиться под государственным надзором. В рамках соглашения о признании вины Куин согласилась больше никогда не работать учителем. Она будет внесена в реестр лиц, совершивших половые преступления, и пройдет специальный курс реабилитации для таких правонарушителей.

Лия Куин проработала в школе Джентри более 20 лет и была одним из самых уважаемых учителей штата. 26 ноября 2014 года она получила награду «Учитель года 2014-2015» от Арканзасской ассоциации здравоохранения, физического воспитания, отдыха и танцев за сбор пожертвований для Американской кардиологической ассоциации. Педагог была председателем Комитета по здоровью своего школьного округа и входила в комитет по выборам нового директора школы.

Ранее сообщалось, что учительница старшей школы из американского штата Техас попала в тюрьму за групповой секс с подростками. Преступление педагог совершила в состоянии алкогольного опьянения.

