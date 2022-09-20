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«Учительницу года» арестовали за секс с подростком

Учительницу Лию Куин арестовали за совращение малолетнего через 12 лет после преступления

Фото: Leah Queen

В США обладательницу звания «Учительница года 2014-2015» обвинили в совращении несовершеннолетнего через 12 лет после преступления. Об этом сообщает газета Northwest Arkansas Democrat-Gazette.

43-летнюю Лию Куин, учительницу физкультуры из города Джентри, штат Арканзас, арестовали в четверг, 15 сентября. Ее подозревают в хранении запрещенных веществ и совращении малолетнего, причем последние преступление было совершено летом 2010 года.

По данным следствия, Куин занималась сексом с 17-леним подростком, пол которого не уточняется, в своем кабинете, в школьной душевой и у себя дома. Рассказ пострадавшего подтвердили под присягой его родители, а также коллеги женщины. Бывший супруг педагога заявил, что однажды застал Куин в постели с учеником у них дома. Один из преподавателей школы также заявил, что заметил «беспокойное поведение» женщины в период совершения преступлений.

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Лия Куин проработала в школе Джентри более 20 лет и была одним из самых уважаемых учителей штата. 26 ноября 2014 года она получила награду «Учитель года 2014-2015» от Арканзасской ассоциации здравоохранения, физического воспитания, отдыха и танцев за сбор пожертвований для Американской кардиологической ассоциации. Педагог была председателем Комитета по здоровью своего школьного округа и входила в комитет по выборам нового директора школы.

В данный момент Куин находится под стражей. Полиция округа Бентон через СМИ обратилась к другим возможным жертвам сексуального насилия со стороны женщины с просьбой выйти на связь и дать показания.

Ранее сообщалось, что в США школьную учительницу из штата Калифорния арестовали за изнасилование девочки-подростка. Женщина вступала в неподобающие контакты с ученицей с 2019 по 2020 год.

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Никита Савин
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