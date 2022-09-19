Учительницу арестовали за изнасилование девочки-подростка

25-летнюю учительницу взяли под стражу за изнасилование ученицы

В США школьную учительницу из штата Калифорния арестовали за изнасилование девочки-подростка, произошедшее три года назад. Об этом сообщает Naughty Teacher List.

25-летнюю Морган Ли Мартин, работавшую в одной из школ города Риверсайд, взяли под стражу 8 сентября члены оперативной группы по борьбе с насилием над детьми округа Риверсайд.

Арест произошел после того, как в полицию обратилась женщина, которая заявила, что Мартин домогалась ее в 2019 и 2020 годах. В то время жертва была ученицей средней школы. Согласно опубликованным судебным данным, учительнице предъявлено семь обвинений, среди которых значатся «сексуальное проникновение с применением силы» и «оральное совокупление» с лицом не достигшим 18-летнего возраста.

Пока сотрудники полиции не сообщили, являлась ли написавшая заявление на педагога женщина ученицей ее класса, но подтвердили, что Мартин проработала много лет в одной из школ Риверсайда в качестве внештатного учителя.

В данный момент она находится в тюрьме, ей назначен залог в размере 120 тысяч долларов. Следующее заседание суда назначено на 22 сентября.

Ранее сообщалось, что учительницу средней школы из штата Теннесси арестовали за публикацию непристойных видео с участием детей и изнасилование малолетних. Всего педагогу инкриминируют 19 уголовных преступлений.

