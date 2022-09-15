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Учительницу средней школы арестовали за изнасилование учеников

People: учительницу Тейлор Круз из штата Теннесси арестовали за изнасилование малолетних
Taylor Cruze

Taylor Cruze. Фото: Rutherford County

В США учительницу средней школы из штата Теннесси арестовали за публикацию непристойных видео с участием детей и изнасилование малолетних. Об этом сообщает People.

Тейлор Круз, работавшей в школе города Смирна, инкриминируют 19 уголовных преступлений. В частности, ее обвиняют в том, что она выкладывала «неподобающие видеоролики с участием учеников» в TikTok. Помимо «эксплуатации несовершеннолетних в возрасте младше 13 лет при помощи электронных средств», учительницу также обвинили в нескольких случаях изнасилования и сексуальных домогательств к несовершеннолетнему со стороны ответственного лица.

Известно, что Круз уволилась из школы в мае, узнав о том, что в ее отношении ведется расследование. В августе женщина была арестована, но позже выпущена под залог в 100 тысяч долларов (около шести миллионов рублей). Связаться с ней журналисты People не смогли, так как женщина не берет трубку.

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В данный момент неизвестно, какого возраста были жертвы Круз. О содержании видеороликов, из-за которых педагог попала под суд, в официальных отчетах также не говорится. Следующее заседание суда назначено на 28 сентября.

Ранее сообщалось, что в американском городе Тампа арестована школьная учительница, которую подозревают в сексуальных отношениях с учащимся. Точный возраст жертвы женщины неизвестен, однако из обращения руководства школы к родителям учеников следует, что он был старше 12 лет и младше 18 лет.

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Никита Савин
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