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Учительницу арестовали за секс с несовершеннолетним школьником

New York Post: во Флориде арестовали учительницу, подозреваемую в сексуальном насилии

Фото: The Hillsborough County Sheriff

В американском городе Тампа, штат Флорида, арестована школьная учительница, которую подозревают в сексуальных отношениях с несовершеннолетним учащимся. Об этом сообщает издание New York Post.

42-летняя Джейми Мелтон преподавала английский язык в известной частной школе Carrollwood Day School. Стоимость образования в этом учебном заведении составляет 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей) в год.

Женщину обвиняют в сексуальном насилии. Согласно законам Флориды, под этим деянием подразумеваются любые половые акты, в том числе оральный и анальный секс.

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Имя, пол и возраст жертвы не сообщаются, однако из обращения руководства школы к родителям учеников следует, что он был старше 12 лет и младше 18 лет.

«У мисс Мелтон была безупречная преподавательская репутация, и ее поведение в прошлом не вызывало у нас никаких вопросов», — заявила директор Carrollwood Day School Сара Рубенстайн.

После ареста учительницу отстранили от работы в школе.

Ранее сообщалось, что в США 31-летняя учительница средней школы признала себя виновной в сексуальных отношениях с учеником и получила условный срок. Она будет находиться под надзором и должна добровольно аннулировать лицензию учителя.

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Олег Парамонов
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