Учительница занялась сексом с учеником в своем доме и избежала тюрьмы

Учительница Меган Мари Уивер из США занялась сексом с учеником и получила условный срок

В США 31-летняя учительница средней школы признала себя виновной в сексуальных отношениях с учеником и получила условный срок. Об этом сообщает Naughty Teacher List

Согласно материалам уголовного дела, избежавшая тюрьмы Меган Мари Уивер работала учителем английского языка в школе Langham Creek High School, округ Харрис, штат Техас. О том, что женщина занялась сексом с одним из подопечных стало известно в марте, после того, как ученица школы рассказала своему педагогу, что у «хищной учительницы было много интрижек с детьми». Она также заявила, что молодой человек, с которым она встречалась, переспал с этой учительницей.

Сотрудники школы побеседовали с подростком, который признался, что иногда делал Уивер комплименты, а «около 20 ноября 2021 года» она позвонила ему с помощью мессерджера, предназначенного для общения учителей с учениками, и пригласила в свой дом. Мальчик утверждает, что женщина тогда поссорилась с мужем и была пьяна.

Когда подросток пришел к Уивер, она сказала ему: «У меня одно правило — никакого секса», после чего они начали пить текилу. Позже учительница заявила: «Ладно, только один поцелуй». По данным следствия, далее она занялась сексом с учеником, а позже просила его никому не рассказывать об этом.

Также установлено, что 30 октября по 21 декабря 2021 года Уивер «множество раз» созванивалась с подростком. 13 апреля она уволилась из школы.

22 августа Уивер признала себя виновной и была приговорена к четырем года заключения условно. Она будет находиться под надзором и должна добровольно аннулировать лицензию учителя. Также ее внесут в список сексуальных преступников.

Ранее сообщалось, что школьную библиотекаршу из США арестовали за секс с 16-летним школьником. Женщина совратила подростка, когда ее муж находился в больнице.