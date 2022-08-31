Школьную библиотекаршу арестовали за секс с 16-летним во время болезни мужа

45-летнюю школьную библиотекаршу из США арестовали за секс с 16-летним подростком

В США 45-летнюю школьную библиотекаршу и тренера по плаванию средней школы арестовали за неоднократные изнасилования 16-летнего ученика, которого она приютила у себя дома. Об этом сообщает Naughty Teacher List.

Сару Джонс из города Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, взяли под стражу 18 августа. По данным властей, женщина пригласила подростка в свой дом в конце 2021 года, так как ему было негде жить. Весной, когда муж Джонс был госпитализирован из-за болезни, она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пригласила мальчика к себе в спальню и поцеловала его. Уточняется, что в это время дети женщины также находились в доме.

Подросток утверждает, что после этого он занимался сексом с библиотекаршей «около пяти раз», а она просила об этом «от десяти до двадцати раз». На допросе Джонс рассказала, что переводила ученику «значительные суммы денег» на счет и давала наличные деньги, когда он просил об этом.

В распоряжении следствия также оказалась переписка женщины с подростком, в которой они обсуждали отношения. В частности, женщина говорила, что она теперь «как мать» для ученика, а он опасался, что об их связи станет известно. Кроме того, Джонс делала поисковые запросы, пытаясь узнать, сможет ли полиция отследить ее, если она «сотрет свой apple id», а также интересовалась как по каким признакам можно понять, ведется ли против нее расследование.

В данный момент Сара Джонс находится в тюрьме города Эль-Пасо и обвиняется в растлении малолетнего. Сможет ли женщина выйти на свободу под залог, не сообщается.

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