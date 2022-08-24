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Бывшая учительница неожиданно созналась в совращении ученицы

69-летняя педагог Ли Джойс Данбар из Австралии созналась в совращении ученицы 45 лет назад

Фото: Loren Elliott / Reuters

В Австралии 69-летняя бывшая учительница неожиданно созналась в совращении ученицы младше 16 лет, произошедшем около 45 лет назад. Об этом сообщает News.com.au.

Ли Джойс Данбар из Сиднея признала себя виновной в сексуальных отношениях с ученицей во вторник, 23 августа. В отношении педагога должен был начаться судебный процесс, однако после ее признания судье осталось только вынести приговор.

Пожилая женщина была арестована в ноябре 2020 года после проверки, которую провел специальный отдел полиции, созданный для расследования случаев неподобающих отношений между учителями и учениками в Сиднее в 1970-1980-х годах.

По версии следователей, Данбар состояла в сексуальных отношениях с девочкой-подростком с марта 1978-го по март 1980-го года. Как говорится в судебных документах, неподобающие контакты заключались в прикосновениях к груди, «интимным зонам», а также «проникновении при помощи пальцев».

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Данбар была отпущена под залог после ареста, а в октябре 2021 года официально заявила о своей невиновности. По данным СМИ, адвокат женщины готовился к началу судебного процесса и, судя по всему, не знал о том, что его клиентка собирается признать себя виновной.

Ранее сообщалось, что учительница из США попала под суд за сексуальные отношения с 14-летним учеником. По версии обвинения, она насиловала мальчика два года.

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Никита Савин
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