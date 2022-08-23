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Учительница попала под суд за сексуальные отношения с 14-летним подростком

Учительница Денали Мерфи из США совратила 14-летнего подростка и попала под суд

Фото: Linda So / Reuters

В США учительница из штата Массачусетс попала под суд за сексуальные отношения с подростком, которые продолжались на протяжении двух лет. Об этом сообщает The Salem News.

Против 29-летней Денали Мерфи выдвинули обвинения по восьми пунктам статьи об изнасиловании несовершеннолетнего лицом старше «на десять или более лет». По законам штата, такая разница в возрасте является отягчающим обстоятельством. Согласно судебным документам, Мерфи совратила мальчика в 2019 году, когда ему было 14 лет. Отношения учительницы и подростка продолжались два года: с июня 2019-го по осень 2020-го.

19 августа Мерфи предстала перед Верховным судом города Салем и заявила о своей невиновности. Подробности дела засекречены, однако известно, что женщина вступала в сексуальные отношения с ребенком на территории городов Салем и Хейверилл округа Эссекс.

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Несмотря на начавшееся разбирательство, по данным The Salem News, лицензия Мерфи на обучение детей 8-12 классов все еще не отозвана. Женщина ранее преподавала в школах города Беверли и Лоренс в Массачусетсе, а последним местом ее работы была частная школа в городе Конкорд.

В данный момент Мерфи отпущена под залог. До окончания процесса ей запрещено приближаться к лицам младше 18 лет, общаться с жертвой или членами его семьи и работать в любых местах, где могут присутствовать дети.

Ранее сообщалось, что учительница из Великобритании оказалась в суде за совращение 15-летнего ученика. Инкриминируемые педагогу преступления, по версии следствия, были совершены в 2021 году.

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Никита Савин
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