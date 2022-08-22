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Учительница попала под суд за сексуальные отношения с 15-летним учеником

В Великобритании учительницу обвинили в сексуальных отношениях 15-летним учеником

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В Великобритании под суд попала 28-летняя учительница, которую подозревают в сексуальных отношениях с учеником. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Ребекку Джойнс из города Солфорд, графство Большой Манчестер, обвинили в двух случаях «сексуальной активности» по отношению к несовершеннолетнему. В среду, 17 августа, женщина предстала перед Королевским судом Манчестера, подтвердила свою личность, выслушала заявление стороны обвинения и заявила о своей невиновности.

Инкриминируемые педагогу преступления, по версии следствия, были совершены в 2021 году. В заявление суда говорится, что Джойнс «намеренно дотрагивалась» до мальчика, и ее прикосновения носили сексуальный характер. Сторона обвинения также утверждает, что женщина «не имела достаточных оснований полагать, что юноше 16 или более лет».

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Джойнс уже уволили из учебного заведения, где она работала. Британка была освобождена из-под стражи под залог. До начала судебного разбирательства, который пройдет в мае 2023 года, она не имеет права контактировать со свидетелями стороны обвинения и общаться без свидетелей с лицами младше 18 лет.

Ранее сообщалось, что помощница учителя одной из школ американского штата Теннесси попала в суд за совращение ученика. Обвинение утверждает, что 42-летняя женщина состояла в сексуальных отношениях с подростком на протяжении двух лет.

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Никита Савин
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