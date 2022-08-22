Учительница попала под суд за сексуальные отношения с 15-летним учеником

В Великобритании учительницу обвинили в сексуальных отношениях 15-летним учеником

В Великобритании под суд попала 28-летняя учительница, которую подозревают в сексуальных отношениях с учеником. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Ребекку Джойнс из города Солфорд, графство Большой Манчестер, обвинили в двух случаях «сексуальной активности» по отношению к несовершеннолетнему. В среду, 17 августа, женщина предстала перед Королевским судом Манчестера, подтвердила свою личность, выслушала заявление стороны обвинения и заявила о своей невиновности.

Инкриминируемые педагогу преступления, по версии следствия, были совершены в 2021 году. В заявление суда говорится, что Джойнс «намеренно дотрагивалась» до мальчика, и ее прикосновения носили сексуальный характер. Сторона обвинения также утверждает, что женщина «не имела достаточных оснований полагать, что юноше 16 или более лет».

Джойнс уже уволили из учебного заведения, где она работала. Британка была освобождена из-под стражи под залог. До начала судебного разбирательства, который пройдет в мае 2023 года, она не имеет права контактировать со свидетелями стороны обвинения и общаться без свидетелей с лицами младше 18 лет.

Ранее сообщалось, что помощница учителя одной из школ американского штата Теннесси попала в суд за совращение ученика. Обвинение утверждает, что 42-летняя женщина состояла в сексуальных отношениях с подростком на протяжении двух лет.