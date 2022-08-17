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Помощница учителя попала под суд за секс с учеником

42-летнюю помощницу учителя Шондру Картрайт из США арестовали за секс с учеником
Shaundra Cartwright

Shaundra Cartwright. Фото: Millersville Police Department

В США помощница учителя одной из школ штата Теннесси попала под суд за то, что в течение двух лет занималась сексом с учеником. Об этом сообщает Naughty Teacher List.

Полиция арестовала 42-летнюю Шондру Картрайт 9 августа по результатам расследования, которое началось в июне. Тогда в правоохранительные органы обратились обеспокоенные родные 17-летнего ученика школы White House Middle School, округ Самнер, и заявили, что подросток состоит в сексуальных отношениях с сотрудницей учебного заведения.

В ходе проверки выяснилось, что Картрайт встречалась с юношей на протяжении двух лет. Это установили благодаря переписке, которую женщина и подросток вели в интернете. Детективы утверждают что за это время сотрудница школы «изнасиловала ученика около 15 раз».

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В настоящий момент Картрайт задержана, ей предъявлены обвинения по статьям о «сексуальном насилии со стороны должностного лица» и «неоднократном изнасиловании ребенка». Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что бывшую школьную учительницу из США, приговорили к условному заключению за совращение подростка. 31-летняя американка была арестована в 2021 году на основании обвинений в «постоянном сексуальном насилии», выдвинутых бывшим учеником.

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Никита Савин
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