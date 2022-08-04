Вынесен приговор насиловавшей подростка учительнице

ABC13: в США учительнице Марке Бодин дали условный срок за совращение ученика

Бывшая школьная учительница Марка Бодин из Техаса, США, приговорена к условному заключению за совращение подростка. Об этом сообщает ABC13.

31-летняя американка была арестована в 2021 году на основании обвинений в «постоянном сексуальном насилии», выдвинутых бывшим учеником. Он утверждал, что Бодин насиловала его в течение двух с половиной лет. Следствие установило, что женщина действительно состояла в сексуальных отношениях с учеником с 2018 года.

Сторона обвинения требовала приговорить Бодин к лишению свободы на срок от 20 до 40 лет, однако судья Джордж Гласс избрал более мягкое наказание: 60 дней тюремного заключения и 10 лет испытательного срока. Помимо этого, Бодин придется зарегистрироваться как «сексуальный преступник» и пройти курс психотерапии.

Как сообщает Daily Star, мягкость приговора может быть связана с тем, что у обвиняемой недавно родился ребенок.

Ранее сообщалось, что в США учительница рисования совратила девочку-подростка, занялась с ней сексом и оказалась в тюрьме. В июле 2022 года женщина добровольно сдалась властям и была арестована.

