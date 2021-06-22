Учительница попала в тюрьму за секс с учеником и обвинила его в домогательствах

Педагог из американского города Томболл, штат Техас, попала в тюрьму за секс с подростком и обвинила в домогательствах самого ученика. Об этом сообщает сайт Gruntstuff.

31-летняя учительница английского языка Марка Бодин (Marka Bodine) была арестована на основании обвинений в «постоянном сексуальном насилии», выдвинутых против нее бывшим учеником. По словам жертвы, Бодин насиловала его в течении двух с половиной лет.

Женщина выступила в суде в понедельник, 21 июня, и заявила, что один из ее бывших учеников «домогался ее и угрожал причинить себе вред».

Однако следствие установило, что учительница с 2018 года состояла в сексуальных отношениях с мальчиком, которому к моменту разбирательства исполнилось всего 16 лет. «Похоже это один из тех случаев, когда преступница воспользовалась доверием ребенка в своих целях», — заявил начальник полиции Томболла Джеффри Берт (Jeffrey Bert).

Бодин уже призналась в сексуальной связи с учеником, а также в том, что отправила ему «десятки фото и видео». Сейчас педагог отпущена под залог в 100 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей). Полиция города заявила, что в данный момент проводится «беспристрастное расследование» инцидента.

Ранее сообщалось, что учительнице из Нью-Йорка, США, которая снимала секс с подростками на видео, предъявили новые обвинения и иски на десятки миллионов долларов. Еще трое бывших учеников женщины заявили, что она принуждала их к сексуальным отношениям.

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