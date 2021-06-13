Учительницу уволили за уроки мастурбации для первоклассников

Учительницу по сексуальному образованию в элитной школе в американском городе Далтон уволили за проведение урока по мастурбации у первоклассников. Об этом сообщает The New York Post.

Жюстин Анг Фонте (Justine Ang Fonte), которая в мае провела занятия для младшеклассников в школе Columbia Grammar & Prep School, больше не будет работать в этом учебном заведении. Родители учеников пожаловались, что преподаватель показывала детям карикатурные картинки, рассказывающие про мастурбацию у детей и подростков.

«Жюстин объявила о своем решении покинуть Далтон, чтобы сосредоточиться на своей работе в качестве независимого преподавателя в области здравоохранения», — написал директор школы Джим Бест в электронном письме родителям учеников. Сам он после 16 лет работы в школе решил уйти в отставку в следующем году.

Ранее сообщалось, что девятиклассник из Новосибирской области подвергся травле со стороны одноклассников из-за 32-летней учительницы, которая показала ему стриптиз. Школьника обвинили в том, что он сначала соблазнил педагога, а затем сам же подставил. Учительнице пришлось уволиться из школы и уехать из села.