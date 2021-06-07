В России девятиклассника затравили из-за показавшей ему стриптиз учительницы

Девятиклассник Михаил из Новосибирской области подвергся травле со стороны одноклассников из-за показавшей ему стриптиз 32-летней учительницы Дарьи Романовой (имя изменено). Об этом рассказала мать школьника «Комсомольской правде».

По ее словам, местные начали его травить, так как якобы он «сначала соблазнил учительницу, а потом сам ее же и подставил». В настоящее время семья запланировала переезд из села.

«Над сыном в школе постоянно подшучивали — думаете, это приятно? Мы раньше не уезжали только потому, что сыну надо было учебный год закончить. Сейчас он все экзамены сдал, и мы переедем в райцентр — Татарск», — рассказала мать школьника.

Женщина также сообщила, что об уголовном деле в отношении учительницы пока ничего неизвестно. «Следователь нам сказал, что какие-то дальнейшие решения примут в июне, поэтому ждем», — поделилась она.

Как рассказали коллеги педагога, у них был роман, и девятиклассник даже запрещал общаться учительнице в соцсетях с другими парнями. Однако остальные про это сначала не знали.

После инцидента учительнице пришлось уволиться из школы и уехать из села. Против нее возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»).

Ранее сообщалось, что учительница английского и немецкого языков сняла видео со стриптизом и отправила старшекласснику. Ролик мгновенно разошелся среди учеников. Предположительно, в сеть его выложила мать девятиклассника. Также существует версия, что страницу учительницы в социальных сетях взломали.