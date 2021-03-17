На российскую учительницу завели дело после стриптиза для школьника

В Новосибирской области на учительницу английского и немецкого языков одной из местных школ завели уголовное дело за развратные действия в отношении подростка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в феврале 2021 года 32-летняя учительница отправила 15-летнему школьницу видео, на котором она танцует стриптиз.

Женщину заподозрили в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»). Как уточнили в СКР, на допросе она дала признательные показания. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее, 16 марта, стало известно об увольнении преподавательницы. Сама подозреваемая объяснила коллегам, что видеозапись предназначалось другому молодому человеку, но ее страницу взломали, ролик переслали себе, после чего он разошелся по мессенджерам.