В России оценили необходимость уроков секспросвета словами «природа подскажет»

Член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Элина Жгутова оценила необходимость введения уроков сексуального просвещения в российских школах словами «природа подскажет». По мнению чиновницы, таким «развратом» не должны заниматься ни учителя, ни родители. Ее слова приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Странно было бы предполагать, что человек, которого не обучали в школе основам секса, не сможет иметь потомства. У нас есть опыт нескольких тысячелетий. Думаю, что природа подскажет», — отметила Жгутова, комментируя результаты опроса телемедицинского сервиса «Доктор рядом».

Опубликованное РБК исследование показало, что идею сексуального образования детей в школах поддерживают 74,7 процента россиян, тогда как против секспросвета в школах выступили лишь 7,3 процента респондентов. Вместе с тем Жгутова предположила, что показатель поддержки завышен, поскольку примерно треть российской общественности, по ее мнению, консервативно настроена и не может «ратовать за развращение детей».

Ранее председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова захотела, чтобы у российских школьников с начальных классов вели не половое воспитание, а прививали любовь к семье. По ее мнению, это даст понять девочкам, что к тридцати годам к ним будут относиться как к «старородкам».