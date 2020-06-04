В России предложили учить девочек семейной жизни вместо сексуального воспитания

Председатель «Совета женщин России» Екатерина Лахова захотела, чтобы у российских школьников с начальных классов вели не половое воспитание, а прививали любовь к семье. По ее мнению, это даст понять девочкам, что к тридцати годам к ним будут относиться как к «старородкам». Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сексуальное воспитание — это совершенно не то. Нет, именно вопрос семейный, подготовки девочек и мальчиков к семейной жизни и ведению здорового образа жизни», — сказала Лахова. Она подчеркнула, что рожать после 30-40 лет — это «не идеал». «Самое нормальное время рожать — это где-то в 22-25», — подчеркнула Лахова.

По ее мнению, девочек плохо готовят к семейной жизни. «Когда проводили опросы, девочки на первое место ставят образование, на втором карьера, а семья на третьем месте», — рассказала Лахова, заявив, что необходимо менять ситуацию и вводить в школах специальный предмет начиная с начальных классов.

В июне прошлого года заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина заявила, что россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству. По словам чиновницы, «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет ее поколение и тем лучше для самой женщины». Арсенина также подчеркнула, что матери не должны осуждать дочерей, если те забеременели в раннем возрасте вне брака. В мае ее повысили в должности.

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