Российский министр призвала родителей заниматься сексуальным воспитанием детей

Ответственность за сексуальное воспитание детей лежит на родителях, которые должны рассказывать об этом соизмеримо «возрасту и современной ситуации», считает министр просвещения России Ольга Васильева. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Я с трудом себе представляю, что я своего ребенка когда-то бы отдала в школу и там бы просила учительницу говорить о сексуальном воспитании», — пояснила она, отметив, что возможность преподавать школьникам основы сексуального воспитания в настоящее время не рассматривается.

Васильева призвала родителей говорить со своими детьми о взаимоотношениях между полами, потому что это более «чувствительный и тонкий» вопрос, чем, например, информация о заболеваниях, передающихся половым путем, о которых, по ее словам, достаточно говорят как на уроках биологии, так и в ходе различных акций.

В ноябре сообщалось, что введение в школах уроков полового воспитания поддерживают 60 процентов россиян. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, 21 процент респондентов «полностью» и 39 процентов «скорее» поддерживают появление таких занятий. Совсем против инициативы высказались 12 процентов опрошенных, еще 15 процентов «скорее не поддерживают».

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