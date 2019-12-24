Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию
В Windows 10 нашли ошибку времен Windows XP
Пассажиры врезавшихся друг в друга круизных лайнеров поделились впечатлениями
Укравший сумку на рынке россиянин носил с собой самодельную бомбу
На Украине отказались переносить Рождество
Выявлены самые депрессивные города России
Названы самые богатые музыканты десятилетия
Жириновский предрек Трампу крах из-за «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на увольнение журналистки после вопроса Путину
Внезапно появившаяся на дороге яма поглотила четырех человек
Новости партнеров

Российский министр призвала родителей заниматься сексуальным воспитанием детей

Перейти в «Мою Ленту»
Ольга Васильева
Ольга Васильева

Ответственность за сексуальное воспитание детей лежит на родителях, которые должны рассказывать об этом соизмеримо «возрасту и современной ситуации», считает министр просвещения России Ольга Васильева. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Я с трудом себе представляю, что я своего ребенка когда-то бы отдала в школу и там бы просила учительницу говорить о сексуальном воспитании», — пояснила она, отметив, что возможность преподавать школьникам основы сексуального воспитания в настоящее время не рассматривается.

Васильева призвала родителей говорить со своими детьми о взаимоотношениях между полами, потому что это более «чувствительный и тонкий» вопрос, чем, например, информация о заболеваниях, передающихся половым путем, о которых, по ее словам, достаточно говорят как на уроках биологии, так и в ходе различных акций.

В ноябре сообщалось, что введение в школах уроков полового воспитания поддерживают 60 процентов россиян. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, 21 процент респондентов «полностью» и 39 процентов «скорее» поддерживают появление таких занятий. Совсем против инициативы высказались 12 процентов опрошенных, еще 15 процентов «скорее не поддерживают».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Васильева посоветовала родителям заниматься сексуальным воспитанием детей
Россияне поддержали сексуальное воспитание в школах
Вопросы детей о сексе изумили взрослых
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня
Никита Медведев и его мама

«Никита еще никогда не видел новогоднюю елку»

Мама отдаст малышу костный мозг, но до операции еще нужно дожить. Ему нужна ваша помощь
14:01Сегодня

Жириновский предрек Трампу крах из-за «Северного потока-2»

13:55Сегодня

Россиянам посоветовали отказаться от заготовок к Новому году

13:35Сегодня

Младенца в коробке нашли на лестнице в Подмосковье

Россия00:0219 декабря
Борис Березовский

«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»

Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
13:34Сегодня

В Кремле отреагировали на увольнение журналистки после вопроса Путину

13:33Сегодня

Совфед пожаловался на троллинг из-за законопроекта о домашнем насилии

13:19Сегодня

Кремль прокомментировал данные о брошенных пострадавших при теракте в Беслане

Россия13:3019 декабря

«Донбасс порожняк не гонит»

Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
13:10Сегодня

Стала известна судьба спасенной полицейским от матери российской девочки

12:58Сегодня

Матвиенко раскрыла цель законопроекта о домашнем насилии

12:56Сегодня

Кремль отреагировал на идею отмены НДФЛ для малоимущих

Россия
Жириновский предрек Трампу крах из-за «Северного потока-2»
Никита Медведев и его мама«Никита еще никогда не видел новогоднюю елку»
Мама отдаст малышу костный мозг, но до операции еще нужно дожить. Ему нужна ваша помощь
Российский министр призвала родителей заниматься сексуальным воспитанием детей
Север помнит
Как в далеком российском селе годами воспитывают из мальчиков суровых мужчин
Россиянам посоветовали отказаться от заготовок к Новому году
Борис Березовский«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»
Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
Младенца в коробке нашли на лестнице в Подмосковье
Все материалы
Мир
В Непале задержали 122 подозрительных китайца
«Уходит то, за что умирали мои предки»
За два века японские христиане создали собственную веру. Почему сегодня она никому не нужна?
Израиль подготовит аннексию Западного берега реки Иордан
Балканская Чечня
Ислам, клубы и любовь к Клинтону. Как живет Косово — непризнанное государство в центре Европы
Мэра мексиканского города застрелили на рождественском вечере
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Все материалы
Бывший СССР
На Украине отказались переносить Рождество
Никол ПашинянБархатные полумеры
Революция в Армении должна была изменить страну. Почему чуда не произошло?
Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию
Обреченное восстание
Агенты СССР хотели устроить в Эстонии революцию. Бунт жестоко подавили
В Одессу зашел американский эсминец
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
Рада побила рекорд по нарушениям голосования за день до их криминализации
Все материалы
Экономика
«Северный поток-2» оказалось нечем достраивать
Обошлось
Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
России предложили новый способ обойти санкции США
Не в этот раз
В России предложили сделать 31 декабря выходным. Но не в этом году
В России подорожали елочные игрушки
Михаил ГуцериевЧужая игра
С чем связаны обыски в компаниях Михаила Гуцериева
Названы лучшие китайские фейерверки
Все материалы
Силовые структуры
Московская школьница приняла таблетку от головной боли и умерла
Сергей Ряховский«Я еще вернусь»
Российский маньяк-великан пытал жертв и рубил им головы. Убийцы боялись сидеть с ним в одной камере
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
На московской свадьбе открыли стрельбу
Раскрыта личность «лубянского стрелка»
Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать
Задержанных после избиения полицейских российских школьников отпустили по домам
Все материалы
Наука и техника
Российский спутник «Метеор-М» ударил метеорит
Су-57. Архивное фотоПервый серийный Су-57 разбился
Истребитель пятого поколения проходил летные испытания
Разбившийся Су-57 тестировал двигатель на максимальных режимах
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
Озоновый слой оказался серьезно поврежден
Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing StarlinerНАСА запустило Starliner к МКС
Россия теряет монополию в космосе: США отказываются от «Союз МС»
Названа причина крушения Су-57
Все материалы
Спорт
ОКР отреагировал на решение РУСАДА обжаловать отстранение России
Месть бывших
«Челси» наказал своего прежнего наставника Моуринью, а «Сити» разобрался с «Лестером» — главное в туре АПЛ
Российский боец MMA раскрыл причину драки с тремя хулиганами
Александра Трусова«Им аплодирует весь мир»
Рекорды Трусовой, триумф и уход Загитовой: чем запомнится 2019 год в фигурном катании
Российский боец MMA подрался с тремя хулиганами
Виктор Нечаев (номер 10)«Я сжег советский паспорт»
Как первый русский хоккеист НХЛ сбежал из СССР и покорил Америку
Кадыров заявил об обиде на болеющих по указке фанатов «Ахмата»
Все материалы
Культура
Названы самые богатые музыканты десятилетия
Гей, славяне
Чернокожие эльфы и магические оргии в главном фэнтези сезона: стоит ли смотреть «Ведьмака»
Писательница Джоанна Линдсей умерла от рака легких
Смотрите это немедленно
На этих фильмах выросло целое поколение: 50 лучших картин десятилетия
Создательница «Ведьмака» ответила на критику сериала
«Он боялся охлаждения любовной лихорадки»
Как Лев Толстой страдал от любви и доводил невесту до слез
Противником Оксимирона в первом за два года баттле стал малоизвестный писатель
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант нашел связь между водкой и успехом «Уральских пельменей»
Война на два фронта
 
Financial Times назвала слово года
Призраки уходящих эпох
Неумолимый ход времени глазами лучших фотографов мира
Исполнительница роли самой сильной женщины покорила зрителей откровенным нарядом
Анастасия Заворотнюк Пир во время чумы
Как журналисты хоронили знаменитостей, юмор и свободу слова: главные медиаскандалы 2019 года
Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию на груди
Все материалы
Ценности
Названы самые востребованные россиянами товары с AliExpress
Ковбой в Белом доме
Горы дорогих нарядов, украшений и машин: роскошная жизнь Рейгана и его жены
Названы самые стильные женщины года
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь к празднику
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Телеведущую осудили за слишком глубокое декольте
Все материалы
Путешествия
Пассажиры врезавшихся друг в друга круизных лайнеров поделились впечатлениями
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Россиянин поссорился с девушкой в Таиланде и умер
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Застрявший под мостом самолет без крыльев сняли на видео
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Россияне назвали рейсы с самым высоким риском потери багажа
Все материалы
Из жизни
Внезапно появившаяся на дороге яма поглотила четырех человек
«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»
История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
Пять посетителей торгового центра попали в больницу после битвы за подарки
Дора Штраух и Фридрих Риттер«С последним вздохом я тебя проклинаю»
Семейная пара сбежала от всего мира на таинственный остров. Их идиллия превратилась в кошмар
Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео
«Нас считали дешевой рабочей силой»
История россиянки о работе гувернанткой и сиделкой в Германии
Паб предложил посетителям лизать замороженное пиво
Все материалы
Как и на чем перевозят очень большие грузы: видео
Семь примеров того, кто, зачем и куда транспортирует многотонные сверхгабаритные грузы
Mercedes-Benz GLB
Тест компактного семиместного кроссовера Mercedes-Benz
Лучшие двигатели года
Рядные «шестёрки», корейский турбомотор и смол-блок Chevrolet
Быстрейший внедорожник в мире
Видео: Bentley Bentayga — новая версия Speed, которая обгоняет спорткары
В России запатентовали новую модель Nissan
Ford упростит навигацию на бездорожье
Объявлена стоимость кроссовера Kia Seltos для России
Все материалы
Дом
Выявлены самые депрессивные города России
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
Долг Бузовой за услуги ЖКХ объяснили
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
В России задумали бесплатно давать квартиры многодетным
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Россиянкам разрешат быстрее тратить маткапитал
Россиянам захотели запретить сжигать непереработанный мусор
Перенесшим инфаркты и инсульты россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства
Все материалы