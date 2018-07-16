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Вопросы детей о сексе изумили взрослых

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Подруга учителя начальной школы опубликовала в Twitter вопросы, которые задают ученики на уроках по половому воспитанию. Прямолинейность и наивность детей, спрашивающих о сексе, восхитила десятки тысяч пользователей.

«Я знаю, что половой акт занимает 24 часа. Мой вопрос в том, как при этом не заснуть», — адресовал вопрос учителю один из учеников.

Дети много интересовались последовательностью действий при половом акте, а также его последствиями. «Если долго заниматься сексом, дети родятся больше?» — интересуется другой школьник.

Еще один ученик был убежден, что его мать никогда не имела ничего общего с половыми сношениями. «Может быть, мой папа?» — предположил ребенок. «Вы уверены, что кто-то знает, как дети появляются на свет?» — вопрошает другой.

Дети путали названия половых органов. Один из школьников назвал вагину «вирджинией» (в английском языке слова созвучны). В сочетании с его образным вопросом ошибка звучала еще смешнее. «Когда пенис входит в вирджинию, он тихо скользит или щелкает, как ключ в замке?» — спрашивает один из учеников анонимно.

Невинные детские вопросы развеселили взрослых. Постом поделились более 60 тысяч пользователей. «Как чисто и простодушно», — заметила пользователь с ником Ngawaero. «Вопросы, которые я все еще себе задаю», — пошутил Брайан Флуд (Brian Flood).

Особенно микроблогеров позабавила опечатка в слове «вагина». Впрочем, некоторые отмечали, что дети часто путают эти два слова. «Когда я был ребенком, люди спрашивали: "Ты девственник?" И я всегда говорил "нет", потому что думал, что это означает кого-то из Вирджинии», — вспоминает юзер с ником Dragonfly on Deck.

Многие удивлялись, откуда дети черпают ложные представленя о сексе — к примеру, некоторых привел в изумление вопрос о 24-часовом половом акте.

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