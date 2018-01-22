Порнозвезда пожаловалась на домогательства со стороны детей

Французская актриса Никита Белуччи, известная своими ролями в фильмах для взрослых, раскритиковала в своем микроблоге в Twitter письма, которые она получает от тринадцатилетних подростков.

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Белуччи опубликовала твит «Сообщение для тех, кто заботится о своих детях… или нет», сопроводив его скриншотами получаемых от детей писем. В них несовершеннолетние признаются актрисе в любви и предлагают интимные отношения.

В качестве примера Белуччи привела письма от своих фанатов 12 и 13 лет, предлагавших ей интим. «Чувак, 13 лет. Подумай о своем поведении, сделай домашнее задание и не пиши мне больше, иначе я покажу скрин твоим родителям», — негодовала актриса. По ее мнению, такие вопросы унижают ее, но она не намерена стыдиться своей работы.

Девушка обратилась к родителям малолетних детей, сообщив им, что устала воспитывать их отпрысков в сети. «Перестаньте перекладывать свою ответственность на секс-работников. Да, доступ к порнографии предельно упрощен и бесконтролен, но насколько нормально получать сообщения от детей, содержащие запросы фото, просьбы лишить их девственности или, среди прочих вещей, хочу ли я секса?» — написала она.

Пост набрал более 15 тысяч лайков. Девушку поддержали не только фанаты (ее аккаунт в Twitter насчитывает 160 тысяч постоянных читателей), но и борцы за права женщин, а также родители детей из разных стран. Все они выражали обеспокоенность незащищенности «взрослого» контента в интернете, который провоцирует детское любопытство.

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