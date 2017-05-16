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Попытка порнозвезды потроллить баскетболиста окончилась провалом

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Бывшая порноактриса Миа Халифа, известная под псевдонимом Миа Каллиста, решила подтрунить над баскетболистом Айзеей Томасом из «Бостон Селтикса» и написала в Twitter, что он может потрогать ее грудь, если дотянется с высоты своего роста. Однако девушка не знала, каков рост спортсмена, из-за чего попала в неловкую ситуацию.

Пользователи выяснили, что Томас, на днях сыгравший против любимой команды Халифы «Вашингтон Уизардс», не намного выше актрисы. Его рост составляет 175 сантиметров (в некоторых источниках указываются 178 сантиметров), а рост девушки — 157.

Двусмысленные шутки в комментариях под твитом Халифы порой носили оскорбительный характер. Некоторые предложили девушке удалить свой аккаунт.

«Айзея Томас тянется к ее груди, словно ...»

Твит порнозвезды обрел широкую популярность. Им поделились больше шести тысяч микроблогеров. Сам Томас на предложение пока не ответил.

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