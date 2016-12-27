Двух сестер арестовали за травлю нигерийского миллиардера в сети

Двух жительниц Канады, сестер Джиотти и Киран Матару (Jyoti and Kiran Matharoo), арестовали в Нигерии за травлю в сети местного миллиардера Феми Отедолы (Femi Otedola). Об этом сообщает издание The Star.

Девушки вели аккаунт в Instagram, с помощью которого пытались вымогать у мужчины деньги. Шантажистки утверждали, что владеют компроматом на миллиардера, и обещали опубликовать на сайте о секс-скандалах доказательства его измены жене.

Их поимка в нигерийском Лагосе стала результатом частного расследования.

Согласно информации местных изданий, канадки ответственны за создание ряда мусорных сайтов и вели сразу несколько аккаунтов в Instagram и Twitter. Они пытались затравить в сети около 274 человек. Также известно, что Джиотти и Киран специализировались на шантаже преимущественно жителей африканских стран.

В общей сложности на аккаунт сестер Матару в Instagram подписаны более 50 тысяч человек.

По данным Forbes за 2016 год, Отедола владеет бизнесом в энергетической сфере. Его состояние оценивается в 1,8 миллиарда долларов.

В начале декабря полиция Великобритании начала борьбу с организованными преступными группировками, занимающимися секс-шантажом (sextortion) в социальных сетях. Злоумышленники находят жертв в соцсетях и вебкам-чатах, знакомятся с ними от лица привлекательной женщины или мужчины и вовлекают пользователя в откровенный разговор, цель которого — виртуальный половой акт.