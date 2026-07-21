Стал известен любимый жанр кино у россиян

«VK Видео»: Больше половины россиян смотрят хорроры, треть зрителей — ради атмосферы

«VK Видео» провело аналитику, согласно которому хорроры — один из самых востребованных жанров у пользователей. Платформа опубликовала результаты исследования.

По информации площадки, наибольшей популярностью фильмы ужасов пользуются у молодой аудитории. Отмечается, что почти каждый третий пользователь в возрасте 18-24 лет смотрит хорроры, чтобы отвлечься от проблем.

55 процентов респондентов хотя бы иногда смотрят ужастики. При этом популярнее жанр среди мужчин (64 процента), подростков (65 процентов) и пользователей в возрасте 18-24 лет (83 процента).

Главными причинами просмотра хорроров стали атмосфера и сюжет — так ответили 33 процента респондентов. 23 процента зрителей признаются, что смотрят подобный контент, чтобы отвлечься от собственных проблем.