В детском альбоме обнаружили матерное послание для взрослых

Пользователь Pikabu с ником Degonx5 рассказал, что нашел тайное послание для взрослых в детской раскраске-обводилке по цифрам.

Посетители портала не удивились: взрослые отметили, что регулярно находят недетский контент в предназначенных для детей развивающих товарах. «Знакомая решила купить детский блокнот, где есть задания для обводки, а там это», — пояснил Degonx5. Соединив все цифры на картинке, автор записи получил мем Fuck this shit.

Участники треда заметили, что контуры картинки действительно очень похожи на известный мем, и для наглядности нашли его оригинал.

Автора публикации начали заваливать просьбами прислать для личного пользования копию обводилки.

Некоторые усомнились в том, что раскраска предназначена для малышей. В ответ на это Degonx5 пояснил, что альбом продавался в отделе для детей.

«Пф, у нас в книжном в отделе для детей были комиксы с расчлененкой и сексом и блокноты с заданиями для взрослых», — пишет Dante.slin, отмечая, что в России до сих пор не изжит стереотип о том, что альбомы для рисования предназначены исключительно для детей. «Ну рисованное же, значит для детей жи!» — объяснил юзер логику продавцов, положивших обводилку в детский отдел.

В ноябре 2017 года взрослые заметили, что бабушка Льва Бонифация из детского мультика по внешним признаками напоминает мужчину, переодетого в женщину, и пришли к выводу, что персонаж — трансвестит.

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