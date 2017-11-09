В бабушке льва Бонифация разглядели трансвестита

В сети обратили внимание на скриншот из советского мультфильма «Каникулы Бонифация», на котором лев Бонифаций бежит навстречу своей бабушке. Картинка была опубликована в паблике «Лепра» во «ВКонтакте». «Бабушка льва Бонифация — самец», — заметили в администрации группы, судя по всему, намекая на то, что у львиц не бывает гривы.

Удивленные открытием пользователи сети загрустили и стали жаловаться друг другу в комментариях. «Прямо в детство! Как теперь жить с этим?» — поинтересовались они, подкрепляя свои сообщения грустными смайликами.

Некоторым принадлежность бабушки Бонифация к мужскому полу показалась забавной: они начали активно обсуждать толерантность и равноправие полов. «Бабушка — трансгендер. Советские мультипликаторы опередили время и уже в те годы были толерантны», — отметил один из них.

«Более чем! Мультик "Голубой щенок", например», — поддержал его другой.

Другие начали вспоминать старую поговорку «Если бы у бабушки были яйца, то она стала бы дедушкой». Пользователи даже переделали пословицу на новый лад, заменив яйца гривой бабушки Бонифация.