Оказавшийся в «аду российского шоу-бизнеса» вокалист Rammstein стал мемом

Посетивший прошедший в Азербайджане фестиваль «Жара» вокалист Rammstein Тилль Линдеманн превратился в мем. Причиной стал опубликованный в Instagram-аккаунте reiband ролик, на котором музыкант просит фанатов о помощи и намекает, что оказался в заложниках у российских звезд эстрады.

A post shared by ANAR REIBAND (@reiband) on Jul 29, 2017 at 6:20am PDT

Видео, на котором Линдеманн держит бумажку с надписью help («помогите») и украдкой подмигивает в объектив камеры, привлекло внимание тысяч пользователей. Они принялись жалеть оказавшегося среди поп-звезд рокера. «Бедняга умер и попал в ад шоу-бизнеса», — запричитал один из них.

«Держись, Тилль, российские фанаты с тобой», — поддержали Линдеманна поклонники, отмечая, что не завидуют артисту.

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Видеообращение фронтмена Rammstein стало ответом фанатам, которые предположили что поп-звезды захватили Линдеманна в плен и заставляют фотографироваться с собой. Причиной стали совместные снимки их кумира с Ольгой Бузовой, Анитой Цой и Иосифом Пригожиным.

«Уважаемый Тилль Линдеманн, я только что увидел некоторые ваши фотографии с великим артистами в Азербайджане. Пожалуйста, моргните дважды, если вас захватили в заложники», — попросили пользователь с ником Shamil Ramazanov.

Линдеманн стал специальным гостем фестиваля «Жара», который проходит в Баку с 27 по 30 июля. Певца на мероприятие пригласили организаторы, которыми выступили азербайджанский исполнитель Эмин Агаларов, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников и эстрадный артист Григорий Лепс.