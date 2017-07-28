Культура
 

Лидер Rammstein послушает Баскова и Нюшу в Баку

Перейти в «Мою Ленту»
Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн приехал а Азербайджан. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает kp.ru.

Музыкант стал специальным гостем фестиваля «Жара», который проходит в столичном Баку с 27 по 30 июля.

Певца на мероприятие пригласили организаторы, которыми выступили азербайджанский исполнитель Эмин Агаларов, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников и эстрадный артист Григорий Лепс.

В лайн-апе фестиваля заявлены, в числе прочих, Диана Арбенина, Дима Билан, Егор Крид, Жасмин, Игорь Николаев, Ирина Дубцова, Константин Меладзе, Кристина Орбакайте, Лайма Вайкуле, Лев Лещенко, Николай Басков, Нюша и Лолита.

Линдеманн на событии выступать не будет. Как сообщает издание, он прошелся по красной дорожке, сфотографировался с несколькими желающими и пообщался с российскими исполнителями.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Солист группы "Rammstein" оторвался с российскими звёздами на фестивале в Баку
Режиссер клипов Мадонны снял документалку о Rammstein
Лидер Rammstein приедет в Москву ради своих стихов
В России выйдет книга стихов вокалиста Rammstein
Последние новости
Энергомост в Крым полностью отключился
В столичном кинотеатре «35 мм» произошел пожар
Кафельников рассказал о попадании в ад и назвал себя отцом-неудачником
Инвестор из Кремниевой долины прикинулся изнасилованной женщиной ради мести
Суд счел митингом попытку передать генпрокурору подписи в защиту геев в Чечне
Обидчивый муж во время круиза убил жену из-за постоянных насмешек
В Варшаве сочли предвзятой публикацию Россией документов об освобождении Польши
Другие материалы рубрики
Культура09:36Сегодня

Холодная она

Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Взрывной блондинки» до «Рокового искушения»
15:1927 июля

Наследников Майкла Джексона обязали выплатить девять миллионов продюсеру

14:34Сегодня

В Мосгордуме рассмотрят проект граффити в память о Беннингтоне из Linkin Park

02:4427 июля

Полиция не нашла наркотиков в доме покончившего с собой фронтмена Linkin Park

Культура12:3318 июля

Нет смерти для меня

В новостях все врут: Джордж А. Ромеро не умрет никогда
12:21Сегодня

В новом трейлере хоррора «Оно» клоуна из канализации показали еще ближе

15:0026 июля

Сыгравший Горячего Пирожка в «Игре престолов» актер открыл пекарню

09:28Сегодня

Ханию Фархи похоронят в Казани

Культура00:0126 июля

Он живой и щерится

«Древние чудовища России» и еще 9 книг о животных для детей от 0 до 18 лет
22:5427 июля

Люк Бессон захотел снять фильм в России

17:5726 июля

Прохорову заплатили монетой за съемки в фильме «О чем говорят мужчины 3»

06:54Сегодня

Рисунок Трампа продали на аукционе за 30 тысяч долларов

Россия
На почтальона всегда стучат дважды
Кто и как ворует на почте в России
Владимир Путин и Саули НиинистёВстретили по-олавинлиннски
Президента Финляндии на переговорах с Путиным заинтересовала сажа
Кремль прокомментировал выдачу Вашингтоном агремана Антонову
Песков объяснил ответ Москвы на еще не одобренные Трампом санкции Вашингтона
Моя бабушка — патологоанатом
Будни провинциального морга в фотогалерее «Ленты.ру»
Россия запретила посольству США пользоваться дачей в Серебряном Бору
Сбежавшего после ДТП на Волоколамском шоссе водителя объявили в розыск
Все материалы
Мир
Девочка не промах
История 16-летней немки, сбежавшей от семейных проблем в ИГ и ставшей снайпером
A protester reacts in front Moroccan police forces during a demonstration in the northern town of El Hoceima, Morocco, Thursday, July 20, 2017. Clashes between police and Moroccan protesters Thursday left at least 83 injured in clouds of tear gas and running battles at an unauthorized demonstration over inequality and corruption.Налетели на Риф
Пережив «арабскую весну», марокканская монархия вновь оказалась под ударом
Тимофей Бордачев: Им стыд, нам позор
России пора коренным образом изменить структуру отношений с Западом
Из-за ливня с градом в Стамбуле пострадали 10 человек
Посол США в России отреагировал на ответные санкции Москвы
Former Utah Gov. Jon Huntsman walks on a platform Tuesday, June 21, 2011, at Liberty State Park in Jersey City, N.J., after announcing his bid for the Republican presidential nomination, (AP Photo/Mel Evans)Многодетный мормон в Спасо-хаусе
Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка
Президент Польши Анджей Дуда с супругойСудный день
Из-за планов судебной реформы поляки перессорились между собой и с Брюсселем
Все материалы
Бывший СССР
Беги, Михо, беги!
Как Саакашвили из друга Порошенко превратился в главного врага
Порошенко пожелал независимости украинской церкви от Московского патриархата
В Литве задумались о предоставлении гражданства Саакашвили
В Генпрокуратуре Узбекистана сообщили об уголовном деле Гульнары Каримовой
Саакашвили подтвердил слова Трампа о вмешательстве Украины в американские выборы
Проникшим на латвийскую военную базу россиянам вынесли приговор
Додон возмутился задержанием российских артистов в кишиневском аэропорту
Все материалы
Финансы
Вскрытая угроза
Как беспечность инвесторов ведет мир к новой финансовой катастрофе
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне девяти процентов
Минэкономразвития оценило рост ВВП в июне почти в три процента
Руководство «Югры» пообещало бороться с ЦБ и АСВ
У банка «Югра» отозвали лицензию
Промсвязьбанк разместил вечные облигации на 500 миллионов долларов
Владелец «Югры» представил план спасения банка
Все материалы
Бизнес
Яблочный trade-in
Apple запустила в России программу обмена старых iPhone на новые с доплатой
Der Spiegеl сообщил о причастности Bosch к сговору автопроизводителей
На дне
Санкции США могут поставить под удар совместные с ЕС проекты российских компаний
«Ашан» впервые с момента прихода в Россию снизил выручку
Apple увеличила прибыль в России в 900 раз
Главу Amazon Безоса за сутки лишили звания самого богатого человека в мире
В Новороссийске задержали 90 тонн зараженных турецких персиков
Все материалы
Силовые структуры
Военно-транспортный самолет Ан-70 на авиасалоне МАКС. Жуковский, август 2013 года.Груз-XXI
Что будет с авиастроительной фирмой Антонова
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Большой флот Владимира Путина
Сможет ли ВМФ России закрепиться на втором месте в мире
Опубликовано видео задержания подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге
Флот пообещал заложить атомоход пятого поколения «Хаски» через шесть-семь лет
В Северодвинске заложили седьмой «Ясень»
В Сибири начали проверку боеготовности сил ПВО
Все материалы
Наука и техника
Схематичное изображение вращающейся черной дыры (черный цвет), бозонной оболочки (красный) и гравитационных волн (синий)Кудрявый сценарий
Раскрыт механизм усыхания черных дыр
Темник фюрера
Кровожадных нацистов испугал безбашенный инвалид: превью Wolfenstein II
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
В Wolfenstein II появится чернокожий Джозеф Сталион
Названа стоимость SpaceX
Найдена первая экзолуна
Найдены ближайшие родственники самых живучих существ на Земле
Все материалы
Спорт
Выстрел в девятку
Как ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит» стартовали в еврокубках с побед
«Свиньи», «кони» и геи
За что болельщики «Зенита» регулярно «травят» своих футболистов
Валерий МасловВслед за Стрельцом
Умер уникальный футболист и хоккеист Валерий Маслов
СМИ сообщили о принудительных продажах дневников с эмблемой «Ахмата» в Чечне
Кафельников рассказал о попадании в ад и назвал себя отцом-неудачником
Сычев рассказал о конфликте с Дрогба
Футболиста «Зенита» наказали за показанный болельщикам средний палец
Все материалы
Культура
Холодная она
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Взрывной блондинки» до «Рокового искушения»
На поклон
Николай II глазами кино — пока без «Матильды»
И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок
Лучшие снимки финалистов фотоконкурса «Точка на карте. Память места»
В Мосгордуме рассмотрят проект граффити в память о Беннингтоне из Linkin Park
Лидер Rammstein послушает Баскова и Нюшу в Баку
В новом трейлере хоррора «Оно» клоуна из канализации показали еще ближе
Ханию Фархи похоронят в Казани
Все материалы
Интернет и СМИ
Крах империи
Как россиянин отмывал миллиарды долларов и помогал наркобаронам в Tor
Телеведущую возненавидели за оскорбление «грязного и глупого» Красноярска
«Топай на телевидение, твое место там!»
Как Малахов и Дружко превращают YouTube в зомбоящик ради денег и славы
Блогер-гей признался в сексуальной ориентации на глазах пятилетнего брата
Роскомнадзор назвал число заблокированных ресурсов с запрещенной информацией
Вайнахи рассказали о месяцах преследования женщин за «полуголые» фото в соцсетях
Твит о плавающих у берегов Крыма фекалиях проиллюстрировали снимком Тимати
Все материалы
Ценности
«Некрасивые машины я не покупаю»
Сколько 911-х может позволить себе столичный радиоведущий
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Rolls-Royce выпустил самую высокотехнологичную модель в своей истории
Электрический «Спагетти-кар» BMW продали за 100 тысяч евро
Найден способ красить волосы «под единорога» с помощью планшета из оргстекла
Бренд adidas Originals переиздал баскетбольную классику
«Нецензурный» костюм Конора Макгрегора поступил в продажу
Все материалы
Путешествия
Ловушка для туриста
Как избежать встречи с аферистами в отпуске
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Москва попала в число городов с самыми дешевыми в мире напитками
Деревня в Швейцарии стала туристическим хитом из-за вирусного видео
Авиарейс в США задержали из-за ссоры пилота и стюардессы
Китайские туристы сплавились по горной реке в костюмах миньонов
Названы самые дешевые направления для летнего отдыха
Все материалы
Из жизни
«Все говорили, что не хотят драться с геем»
Фотоистория о жизни боксеров-трансгендеров
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Обнаженного и разбрасывающего деньги грабителя банка арестовали в США
Спасенный Памелой Андерсон слон затоптал пытавшегося сделать с ним селфи мужчину
Пластические хирурги выбрали самое привлекательное мужское лицо в мире
Обнаженный мужчина украл пиво из магазина в польских Сувалках
Все материалы
Воровать — так миллион
Длительный тест Ford Kuga: выводы, конкуренты и стоимость владения
Все о новой рамной «Тойоте» для России
Все, что нужно знать о внедорожнике Fortuner
Как стать миллионером
Какую машину надо купить сейчас, запереть в гараже и обогатиться. Через несколько лет
Битва трех респектабельных седанов на солярке
BMW 5 серии против Mercedes-Benz E-класса и Jaguar XF
Mitsubishi Lancer Evolution IX без пробега продали за 138 тысяч долларов
Rolls-Royce представил новый полностью алюминиевый Phantom
Американцы построили первый в мире 360-сильный электровнедорожник
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы