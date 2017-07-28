Лидер Rammstein послушает Баскова и Нюшу в Баку

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн приехал а Азербайджан. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает kp.ru.
Музыкант стал специальным гостем фестиваля «Жара», который проходит в столичном Баку с 27 по 30 июля.
Певца на мероприятие пригласили организаторы, которыми выступили азербайджанский исполнитель Эмин Агаларов, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников и эстрадный артист Григорий Лепс.
В лайн-апе фестиваля заявлены, в числе прочих, Диана Арбенина, Дима Билан, Егор Крид, Жасмин, Игорь Николаев, Ирина Дубцова, Константин Меладзе, Кристина Орбакайте, Лайма Вайкуле, Лев Лещенко, Николай Басков, Нюша и Лолита.
Линдеманн на событии выступать не будет. Как сообщает издание, он прошелся по красной дорожке, сфотографировался с несколькими желающими и пообщался с российскими исполнителями.