Режиссер клипов Мадонны снял документалку о Rammstein

Документальный фильм «Rammstein: Париж» шведского режиссера Юнаса Окерлунда, известного по работе с Мадонной и Бейонсе, выйдет в мировой прокат 23 марта. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм основан на материале, снятом на двух парижских концертах немецкой метал-группы в 2012 году. Продюсеры описывают ленту как пример радикально нового подхода в передаче острых эмоций, которые зрители испытывают во время выступлений Rammstein. «Это как фейерверк. Я стараюсь перенести энергию, которую вы получаете в зале, в кино, и использую все доступные мне приемы и уловки», — рассказал режиссер.

Среди предыдущих работ Окерлунда — клипы для Мадонны (Ray Of Light и Music), Леди Гаги (Paparazzi), The Rolling Stones (Rain Fall Down), Бейонсе (одна из частей визуального альбома Lemonade) и несколько видеоработ для Rammstein.

Немецкий коллектив получил свое название в память о воздушной катастрофе во время шоу на авиабазе Рамштайн в 1988 году. Команда выпустила шесть студийных альбомов, многократно выступала в России. Концерты Rammstein славятся обилием пиротехнических номеров.