В Конгрессе США выступили против помощи Украине

Конгрессвуман Грин: Американцы не хотят поставлять или продавать оружие Украине

Граждане США не хотят поставлять или продавать оружие Украине, их в первую очередь интересуют внутренние проблемы. С таким заявлением в соцсети X выступила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

«Мы не хотим поставлять или продавать оружие Украине, участвовать в каких-либо зарубежных войнах или продолжать бесконечный поток иностранной помощи. Мы хотим решать свои собственные проблемы», — написала она.

По словам конгрессвумен, больше всего американцев беспокоят цены на жилье и страхование, ставшие чрезвычайно высокими и недоступными для многих молодых людей и среднего класса.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставок Украине ракет JASSM, способных за счет своей дальности поражать цели в глубине территории России.