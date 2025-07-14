На Западе раскрыли содержимое новых поставок США Украине

MWM: Трамп рассматривает возможность поставок Украине дальнобойных ракет JASSM

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставок Украине дальнобойных ракет JASSM. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

«Как сообщает информированный источник, Трамп рассматривает возможность одобрить поставку первых крылатых ракет воздушного базирования JASSM Вооруженным силам Украины (ВСУ)», — говорится в материале.

По данным издания, ракеты будут оснащать стоящие на вооружении Украины истребители F-16 и за счет своей дальности способны поражать цели в глубине территории России.

Как ожидается, в понедельник, 14 июля, Трамп выступит с заявлением по поводу России. Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уже назвал грядущее выступление очень агрессивным. Подробностей пока нет, однако эксперты и СМИ ожидают анонса новых санкций и поставок вооружений Украине.