Заявление Трампа по России 14 июля: что известно

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, готовится выступить с заявлением по поводу России. Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уже назвал грядущее выступление очень агрессивным. Подробностей пока нет, однако эксперты и СМИ ожидают анонса новых санкций и поставок вооружений Украине. Что известно о содержании выступления Трампа на данный момент, разбиралась «Лента.ру».

Новый план вооружения Украины

В понедельник, 14 июля, Дональд Трамп объявит о новом плане вооружения Украины, пишет издание Axios со ссылками на два источника. Инициативу представят на встрече Трампа и генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтоне.

Новый план будет включать поставки наступательного оружия. По словам источников, есть основания предполагать, что президент США объявит о поставках дальнобойных ракет. Как пишет издание, план поставок предложил Трампу президент Украины Владимир Зеленский.

По данным источников Axios, вероятно, США собираются поставить Киеву ракеты большей дальности, способные поражать цели в том числе в Москве. При этом оба источника отметили, что не знают, является ли это решение окончательным

Кроме того, 10 июля Трамп предложил схему, согласно которой НАТО закупит оружие у США для передачи его Украине — таким образом большую часть обязательств по обеспечению Киева оружием возьмет на себя Европа.

Уже известно, что Украина получит от США зенитные ракетные комплексы Patriot, за которые заплатят европейские страны. «В целом, мы собираемся отправить им [Европе] различные образцы очень современного вооружения, и они заплатят нам за это 100 процентов. Мы вложили [в Украину] около 350 миллиардов. Европа — 100 миллиардов. Это большие деньги, но, по-хорошему, они должны вложить больше, чем мы», — говорил Трамп в интервью Fox News.

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Как пишет Axios, американский лидер изменил свою позицию после разговора с президентом России Владимиром Путиным 3 июля. Сообщалось, что Путин тогда «ясно дал понять, что в течение следующих двух месяцев он предпримет новые усилия по наступлению вплоть до административных границ украинских регионов, в которых Россия имеет значительные позиции». При этом неясно, идет ли речь о включенных в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей или о других субъектах.

Трамп тогда говорил, что недоволен результатами переговоров с Путиным в отношении Украины, и подчеркивал, что хочет урегулирования конфликта.

Затем Трамп беседовал со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В разговоре американский лидер заявил, что Путин «хочет забрать все», пишет Axios со ссылкой на источники. Затем в беседе с Fox News он сказал: «Путин действительно многих удивил. Он говорит красиво, а потом вечером всех бомбит».

В Кремле в ответ на смену риторики Дональда Трампа заметили, что поставки оружия Украине не способствуют мирному урегулированию конфликта.

Санкции

Заявит ли Дональд Трамп о новых санкциях против России, пока неясно. Он не дал четкого ответа касательно введения свежих запретительных мер. В ответ на вопрос о введении возможных ограничений он предложил посмотреть, «что будет завтра».

Сенатор Линдси Грэм 13 июля сообщал, что Конгресс США готовится принять «самый существенный» в истории США пакет санкций против России. В частности, законопроект Грэма предусматривает 500-процентные пошлины для стран, покупающих у России энергоресурсы. При этом Трамп отмечал, что президент сам решает, применять эти санкции или нет.

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Передача российских активов Украине

Помимо введения 500-процентных пошлин, Белый дом рассматривает возможность конфисковать замороженные российские активы, которые находятся в США, и передать их Украине, передает CBS. Речь идет примерно о 5 миллиардах долларов. Это беспрецедентная мера — ее не применял никто из американских президентов.

Реакция в России

Многие эксперты сходятся во мнении, что обещанный Трампом «сюрприз» вряд ли станет резким разворотом американской позиции. «За полгода поведение президента США применительно к сложным международным вопросам прояснилось. Прежде всего — производство максимально громких шумовых эффектов с целью продемонстрировать решимость и непреклонность», — пишет главный редактор издания «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram-канале.

По мнению политолога, Трамп бесконечно повторяет одно и то же, чтобы создать впечатление последовательности подхода и неопределенности действий, и в то же время стремится избежать глубокого вовлечения в конфликт — а если вовлечься и приходится, то максимально быстро и дешево. В пример Лукьянов приводит удары США по ядерным объектам Ирана: с одной стороны, Трамп угодил своим сторонникам и действовал в фарватере политики США на Ближнем Востоке, с другой, неясно, какого результата удалось достигнуть и пострадала ли вообще ядерная программа Ирана.

Трамп понял невозможность быстро избавиться от этой темы (украинского вопроса — прим. «Ленты.ру»), заниматься ей он не особенно хочет, но бросить не может из соображений а) вышеупомянутой роли мейнстрима, б) престижа. Соответственно, нужны приличествующие случаю аналоги «B2 по ядерным объектам» — чтобы ярко, быстро и без завязания в трясине Федор Лукьянов главный редактор издания «Россия в глобальной политике»

Солидарен с Лукьяновым и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В беседе с РИА Новости он заявил, что американский лидер пытается усидеть на двух стульях. Несмотря на то что Трамп скорее всего анонсирует новые поставки вооружения Киеву и новые санкции против Москвы, он все же скажет, что будет продолжать диалог с Россией, предположил эксперт.

«Очевидно, что поставки оружия на Украину, санкции перечеркнут все предыдущие попытки по нормализации отношений с Россией. Я думаю, что сам Трамп себя дискредитирует. Потому что, если все эти меры будут приняты, он будет мало чем отличаться от Байдена и его политика будет в большей степени консолидировать Россию и Китай на антиамериканской основе», — сказал Блохин. Он также заметил, что в законопроекте о новых санкциях много несостыковок, а потому новый пакет может быть введен временно или не в полном объеме.