В США пообещали самые внушительные в истории санкции против России

Грэм заявил о принятии самых существенных антироссийских санкций в истории США

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сделал новое заявление относительно готовящихся ограничений против России. Их он анонсировал в эфире телеканала CBS News.

По словам Грэма, в настоящее время Конгресс США «находится «на грани принятия самого существенного пакета санкций» против России в истории Америки. В рамках интервью политик призвал ждать завтрашнего выступления американского президента Дональда Трампа, о котором стало известно ранее. Сам Трамп заявил, что в понедельник, 14 июля, выступит с важным заявлением по России. Он отмечал, что разочаровался в действиях Москвы.

В этом же интервью Грэм поставил ультиматум странам из-за поддержки России. Сенатор от республиканцев оказался недоволен торговой политикой Индии, которая якобы закупает российскую нефть по заниженным ценам и «перепродает ее».