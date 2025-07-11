Трамп пообещал сделать важное заявление по России

NBC News: Президент США Дональд Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что выступит с важным заявлением относительно России. Этот анонс он сделал в интервью журналистам телеканала NBC News.

По словам американского лидера, он разочаровался в России, необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель. Трамп сказал, что сделает соответствующее заявление в понедельник, 14 июля. Говорить о содержании своего выступления дополнительно президент отказался.

Ранее стало известно, что Трамп впервые воспользуется своими полномочиями для отправки оружия Украине. До этого он пояснил, что США рассмотрят обращение Украины о передаче систем зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако на это потребуется отдельное обсуждение в связи с их высокой стоимостью.