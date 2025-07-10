Трамп впервые воспользуется своими полномочиями для отправки оружия Украине

Reuters: Трамп воспользуется полномочиями для отправки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп впервые с начала своего второго президентского срока воспользуется полномочиями для отправки оружия Украине. Об этом пишет Reuters.

Поясняется, что все прошлые поставки были согласованы еще предудущей американской администрацией во главе с Джо Байденом. Президентское право на сокращение национальных запасов позволяет президенту использовать запасы оружия для оказания помощи союзникам в чрезвычайной ситуации.

В пакет военной помощи могут войти ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также наступательные ракеты средней дальности на общую сумму в 300 миллионов долларов. Однако, оговаривают источники агентства, окончательное решение о конкретном оборудовании пока не принято.

Ранее Трамп заявил, что США рассмотрят обращение Украины о передаче систем зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако это потребует отдельного обсуждения из-за их высокой стоимости.