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21:32, 13 июля 2025Мир

Сенатор США поставил ультиматум странам из-за поддержки России

Сенатор Грэм: Китай, Индия и Бразилия пострадают, если продолжат помогать Путину
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Ammar Awad / Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал ряд стран за экономическое сотрудничество с Россией и анонсировал скорое введение ответных мер. Об этом он заявил в интервью на телеканале CBS News.

В своем заявлении Грэм акцентировал внимание на Индии, которая, по его словам, покупает российскую нефть по низким ценам, а потом «перепродает ее». Политик сказал, что вел беседу с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом и американский лидер пришел к тому, что в отношении России «пора действовать».

Как отметил Грэм, Трамп намерен «заставить тех, кто поддерживает Путина, выбирать между американской экономикой и помощью Путину». Кроме того, он пригрозил Китаю, Индии и Бразилии, что они «сильно пострадают, если продолжат помогать Путину».

При этом сенатор заявил, что Трамп оставлял в отношении переговоров с Россией дверь открытой, однако она «вот-вот закроется».

Ранее американский сенатор раскрыл отношение Трампа к «сокрушительным» санкциям против России. По его словам, Трамп считает законопроект полезным. Не так давно сообщалось, что Трамп признал заинтересованность в новых антироссийских ограничениях и изучает их.

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