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08:44, 11 июля 2025Мир

Сенатор США раскрыл отношение Трампа к «сокрушительным» санкциям против России

Сенатор Грэм: Трамп считает законопроект о санкциях против России полезным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп Трамп считает полезным законопроект о введении против России «сокрушительных» санкций. Об этом заявил автор законопроекта, сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в беседе с Fox News.

«В законопроекте есть исключение, которое дает президенту рычаги воздействия. На прошлой неделе я рассказал об этом президенту. Он считает, что законопроект будет полезен», — отметил Грэм.

Ранее Трамп признал, что теперь заинтересован в новых антироссийских ограничениях и изучает их.

30 мая стало известно, что Сенат примет законопроект без колебаний, однако столкнется с сопротивлением в Палате представителей, где большинство республиканцев выступают против участия в конфликте на Украине.

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