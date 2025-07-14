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08:58, 14 июля 2025Мир

Раскрыты слова Трампа о Путине в беседе с Макроном

Axios: Трамп заявил Макрону, что Путин хочет забрать все
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что президент России Владимир Путин хочет «забрать все». Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает портал, Путин дал понять, что в течение следующих 60 дней он предпримет новые усилия по наступлению вплоть до административных границ украинских регионов, в которых Россия имеет значительные позиции.

«Он хочет забрать все», — заявил Трамп Макрону.

Уточняется, что в последующие дни план США о новом вооружении Украины превратился из идеи в нечто более конкретное.

Ранее стало известно, что появление украинского лидера Владимира Зеленского на переговорах с Трампом в деловом костюме положительно сказалось на разговоре. По словам источников, на встрече глава Украины не был одет, как сумасшедший.

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