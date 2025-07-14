Влияние делового костюма Зеленского на его отношения с Трампом оценили

Axios: Зеленский пришел на встречу с Трампом, одетый не как сумасшедший

Украинский лидер Владимир Зеленский пришел на встречу с президентом США Дональдом Трампом одетый в деловой костюм, а не как сумасшедший, что положительно сказалось на ходе переговоров. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам официальных лиц США и Украины, встреча Трампа и Зеленского на саммите Североатлантического альянса, проходившего 24-25 июня в Гааге, была лучшей на данный момент.

«Зеленский пришел как обычный человек, не сумасшедший, и был одет как человек, которому место в НАТО. С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор», — сказал американский чиновник.

Отмечается, что украинский лидер впервые с 2022 года появился на саммите НАТО в деловом костюме.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Трамп злится на российского лидера Владимира Путина. По его словам, предстоящее заявление главы Белого дома «будет очень агрессивным».

