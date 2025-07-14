В США раскрыли злость Трампа на Путина

Президент США Дональд Трамп злится на российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в беседе с Axios.
«Трамп действительно зол на Путина», — отметил сенатор.
По словам Грэма, предстоящее заявление американского лидера «будет очень агрессивным».
Ранее стало известно, что Трамп намерен объявить о поставках Украине наступательных вооружений.
14 июля глава Белого дома вновь заявил о разочаровании темпом урегулирования конфликта между Россией и Украиной, заявив, что слышит лишь «красивые слова» от Москвы.