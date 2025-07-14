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08:16, 14 июля 2025Мир

В США раскрыли злость Трампа на Путина

Сенатор США Грэм: Трамп злится на Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп злится на российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в беседе с Axios.

«Трамп действительно зол на Путина», — отметил сенатор.

По словам Грэма, предстоящее заявление американского лидера «будет очень агрессивным».

Ранее стало известно, что Трамп намерен объявить о поставках Украине наступательных вооружений.

14 июля глава Белого дома вновь заявил о разочаровании темпом урегулирования конфликта между Россией и Украиной, заявив, что слышит лишь «красивые слова» от Москвы.

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