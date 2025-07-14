Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:18, 14 июля 2025Мир

В США узнали о плане Трампа передать Киеву наступательные вооружения

Axios: Трамп объявит о плане поставок Украине наступательного оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: 8th United States Army / Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует объявить о поставках Украине наступательных вооружений. Об этом сообщает портал Axios.

Два источника рассказали изданию, что, вероятно, Белый дом решился передать Киеву ракеты большой дальности.

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что США будут поставлять Украине исключительно оборонительное оружие. Он утверждал, что это позволит избежать эскалации конфликта.

Ранее 14 июля он сообщил, что США передадут Украине системы зенитных ракетных комплексов Patriot. При этом он отметил, что Вашингтон отправит Киеву «различные единицы» вооружений, за которые украинская сторона полностью заплатит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США узнали о плане Трампа передать Киеву наступательные вооружения

    Мужчина получил смертельно опасный перелом пениса во время секса

    Армия США захотела заменить единый пулемет

    Трамп оценил сроки урегулирования ситуации в секторе Газа

    Российский боец рассказал о жестоком приказе ВСУ в ДНР

    Мужчина жутко покраснел и пошел пятнами из-за «Виагры»

    Туристка описала отдых в Египте словами «постоянно освистывали»

    В Британии заявили о критической ситуации в украинских нацбатальонах

    Российский боец рассказал о неожиданной проблеме в ВСУ

    Украинцам закроют въезд в Россию на срок до 50 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости