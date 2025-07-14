В США узнали о плане Трампа передать Киеву наступательные вооружения

Axios: Трамп объявит о плане поставок Украине наступательного оружия

Президент США Дональд Трамп планирует объявить о поставках Украине наступательных вооружений. Об этом сообщает портал Axios.

Два источника рассказали изданию, что, вероятно, Белый дом решился передать Киеву ракеты большой дальности.

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что США будут поставлять Украине исключительно оборонительное оружие. Он утверждал, что это позволит избежать эскалации конфликта.

Ранее 14 июля он сообщил, что США передадут Украине системы зенитных ракетных комплексов Patriot. При этом он отметил, что Вашингтон отправит Киеву «различные единицы» вооружений, за которые украинская сторона полностью заплатит.