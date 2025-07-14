Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:31, 14 июля 2025Мир

Трамп упрекнул Россию

Трамп заявил, что разочарован темпом урегулирования конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о разочаровании темпом урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер посетовал, что слышит лишь «красивые слова» от Москвы.

Ранее Трамп раскритиковал решение президента России Владимира Путина «не останавливаться» в конфликте на Украине. Он признался, что разочарован этим, и пообещал дальше поставлять оружие Киеву.

До этого американский президент выражал недовольство российским коллегой, который, по его утверждению, «на первый взгляд кажется приветливым», но якобы произносит «пустые и ничего не значащие слова».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп упрекнул Россию

    Экс-аналитик ЦРУ сделал прогноз о России и НАТО

    Рыбаки выбросили улов стоимостью 150 миллионов рублей

    Трамп пожал руку российскому спортсмену

    В Грузии похитили сбежавшую от домашнего насилия чеченку

    В США раскритиковали новые поставки оружия Украине

    Сотрудники ТЦК начали переходить на удаленку после российских ударов

    Трамп пообещал отправить Украине комплексы Patriot

    В Британии пожаловались на усиление кибератак со стороны России

    Открыт инновационный способ борьбы с раком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости