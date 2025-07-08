Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:31, 8 июля 2025Мир

Трамп заявил о разочаровании из-за решения Путина по Украине

Трамп заявил о разочаровании из-за решения Путина не останавливаться в конфликте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он разочарован решением российского лидера Владимира Путина «не останавливаться» в конфликте на Украине. Он высказался об этом во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается», — признался он.

Трамп также пообещал дальше поставлять оружие Украине. Он подчеркнул, что в основном Вашингтон будет поставлять Киеву «оборонительное» вооружение.

Ранее американский президент прокомментировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, заявив, что был им очень разочарован. Он также высказался о телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским. Трамп назвал беседу «хорошей», добавив, что Зеленский находится под большим давлением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о разочаровании из-за решения Путина по Украине

    В Москве мигрант изнасиловал женщину в хиджабе

    Найдена скрытая причина сердечно-сосудистых заболеваний

    Нетаньяху высказался о смене власти в Иране

    На Западе объяснили звонок Макрона Путину

    Папарацци сняли 47-летнего Тома Брэди с голым торсом под душем

    Военблогер сообщил об ударе «Геранями» по Николаеву

    Уничтожение дронов ВСУ антидроновым дроном сняли на видео

    Повторяемая девушкой во время секса шутка разрушила ее половую жизнь с возлюбленным

    Пленный солдат ВСУ обратился к сослуживцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости