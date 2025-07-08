Трамп выразил недовольство Путиным и пообещал небольшой сюрприз

Трамп заявил, что недоволен Путиным, и пообещал небольшой сюрприз в ответ

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен своим российским коллегой Владимиром Путиным, и пообещал оставить свой ответ Москве «небольшим сюрпризом». Его выступление транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Трамп подчеркнул, что он «недоволен Путиным». Один из журналистов спросил американского лидера, что он планирует предпринять на этом фоне. Трамп отказался раскрывать свои ответные шаги.

«Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?» — отметил глава Белого дома.

Свое недовольство российским лидером Трамп объяснил тем, что Путин «на первый взгляд кажется приветливым», но якобы произносит «пустые и ничего не значащие слова».

Ранее Трамп заявил, что он разочарован решением российского лидера «не останавливаться» в конфликте на Украине.