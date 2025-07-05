Трамп оценил возможность урегулирования украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы урегулирования конфликта на Украине, но не исключил, что этого может не произойти. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.
«Посмотрим. Я не знаю, я не могу вам сказать, произойдет это или нет. Я бы хотел, чтобы произошло», — сказал глава государства. Он вновь отметил, что ответственность за украинский кризис лежит на его предшественнике Джо Байдене.
Ранее Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выразил свое неудовлетворение касательно ситуации на Украине. Он посетовал, что в ней нет прогресса.