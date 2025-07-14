Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России

Президент США Трамп не стал отвечать на вопрос о новых санкциях против РФ

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос относительно новых антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер общался с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Политик вновь напомнил, как разочарован процессом урегулирования на Украине. В ответ на вопрос о введении возможных ограничений он предложил посмотреть, «что будет завтра».

Ранее сенатор-республиканец из США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пообещал самые внушительные в истории санкции против России. Он рассказал, что поговорил с Трампом и призвал ждать его скорого заявления. Сам президент Америки анонсировал важное заявление по РФ 14 июля. В одном из свежих заявлений он вновь посетовал, что слышит лишь «красивые слова» от Москвы.