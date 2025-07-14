Суд вынес заочный приговор Борису Акунину

Писателя Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии

Военный суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима российского писателя Бориса Акунина (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). Об этом сообщает ТАСС.

Писателя также оштрафовали на 400 тысяч рублей и запретили ему четыре года администрировать интернет-сайты. Акунина признали виновным по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах») УК РФ.

Прокурор запрашивал 18 лет лишения свободы для Акунина.

С 2014 года Акунин живет в Лондоне. У него есть британское гражданство.