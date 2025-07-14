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17:27, 14 июля 2025Экономика

На Подмосковье обрушился шквалистый ветер

На Дмитровский район Подмосковья обрушился шквалистый ветер
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

На Дмитровский район Подмосковья обрушился шквалистый ветер. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Судя по опубликованному видео, из-за ветра и дождя снижена видимость. Под давлением ветра гнутся деревья.

Известно также, что в Истре от удара молнии загорелся жилой дом. Пожарные тушат загоревшуюся крышу, жители успели покинуть горящее здание.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшую неделю жара в Москве начнет спадать — столбики термометров опустятся до плюс 25-27 градусов. В то же время жителей столицы и Подмосковья предупредили о грозах в понедельник, 14 июля.

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