На Подмосковье обрушился шквалистый ветер

На Дмитровский район Подмосковья обрушился шквалистый ветер

На Дмитровский район Подмосковья обрушился шквалистый ветер. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Судя по опубликованному видео, из-за ветра и дождя снижена видимость. Под давлением ветра гнутся деревья.

Известно также, что в Истре от удара молнии загорелся жилой дом. Пожарные тушат загоревшуюся крышу, жители успели покинуть горящее здание.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшую неделю жара в Москве начнет спадать — столбики термометров опустятся до плюс 25-27 градусов. В то же время жителей столицы и Подмосковья предупредили о грозах в понедельник, 14 июля.