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13:37, 14 июля 2025Экономика

Москвичам пообещали окончание жары

Синоптик Вильфанд: Температура воздуха в Москве опустится до 25-27 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ближайшую неделю жара в Москве начнет спадать — столбики термометров опустятся до плюс 25-27 градусов. Окончание периода экстремальных температур пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В понедельник, 14 июля, максимальная температура воздуха будет достигать плюс 29 градусов — это на пять градусов выше климатической нормы, отметил синоптик.

«Во вторник изменится циркуляция воздуха и температура в течение всей недели в столице составит 25-27 градусов, по области — до 29. Такая температура на 1-2 градуса выше нормы», — рассказал Вильфанд. Ночные температуры на этой неделе будут на уровне плюс 15 градусов, заключил специалист.

Ранее Вильфанд предупредил, что центральную часть Европейской России в течение недели зальет дождями. Обильные осадки, которые выпадут в этих регионах, понизят класс пожароопасности. Меньше всего осадков, по прогнозу метеоролога, будет 23 июля. Однако возможны грозы.

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