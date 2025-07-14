Россиянин расправился с соседкой по участку из-за ее просьбы

В Удмуртии задержали мужчину, зарубившего топором соседку по участку

В Удмуртии задержали мужчину, расправившегося топором с соседкой по участку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, ночью 9 июля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения слушал громкую музыку на своем участке в СНТ. К нему подошла соседка и попросила убавить громкость. Мужчина возмутился сделанным замечанием, схватил топор и нанес женщине несколько ударов по голове и телу. Травмы, полученные ею, оказались несовместимы с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник закопал тело недалеко от участка, а топор выбросил в реку.

В ходе следственных действий был проведен осмотр места преступления, допрошены свидетели и назначены необходимые экспертизы. Фигурант вину признал. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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